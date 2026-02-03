Ozon вновь объявил о повышении комиссии для продавцов
Например, при продаже одежды по модели FBO (доставка со склада маркетплейса) комиссия для продавцов составит от 43% до 48% вместо текущих 36%. Для мебели комиссия вырастет с 35% до 37–42%, а для электроники – с 31% до 34–38%. Комиссия на продажу смартфонов увеличится всего на 1 п. п. и составит 27%.
Наибольшие комиссии – 55% – будут взиматься за продажу товаров личной гигиены, чемоданов и кейсов. Ранее комиссии на эти товары составляли 43% и 44% соответственно. Также комиссия в 50% будет введена для большинства детских товаров и обуви.
Изменения не затронут товары стоимостью до 300 руб. Для товаров до 100 руб. комиссия останется на уровне 14%, а для товаров от 100 до 300 руб. – 20%. В разделе Ozon fresh комиссии составят 17% и 23% соответственно.
С 13 июня 2025 г. Ozon увеличил стоимость логистических услуг и комиссию за продажи для селлеров, работающих по моделям FBO, FBS и realFBS. На модели FBO стоимость доставки товаров объемом до 1 л выросла с 43 до 46 руб. На модели FBS для всех товаров объемом до 1 л начала действовать единая ставка – 80 руб. вместо прежних 76 руб.