Ozon вновь объявил о повышении комиссии для продавцов

Например, при продаже одежды по модели FBO (доставка со склада маркетплейса) комиссия для продавцов составит от 43% до 48% вместо текущих 36%. Для мебели комиссия вырастет с 35% до 37–42%, а для электроники – с 31% до 34–38%. Комиссия на продажу смартфонов увеличится всего на 1 п. п. и составит 27%.