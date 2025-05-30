Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

«Озон» поднимет тарифы на логистику и продажи для селлеров с 13 июня

Ведомости

С 13 июня 2025 г. «Озон» увеличит стоимость логистических услуг и комиссию за продажи для селлеров, работающих по моделям FBO, FBS и realFBS. Соответствующая информация появилась на сайте компании для продавцов.

На модели FBO (Fulfillment by operator), где товар хранится на складе «Озона», стоимость доставки товаров объемом до 1 л вырастет с 43 до 46 руб. Плата за каждый дополнительный литр, а также за товары объемом свыше 190 л останется без изменений.

На модели FBS (Fulfillment by seller), когда товар хранится у продавца, он комплектует заказы и передает их в доставку «Озона», отменяется отдельный тариф на логистику для товаров объемом до 0,4 л. Теперь для всех товаров объемом до 1 л будет действовать единая ставка – 80 руб. вместо прежних 76 руб.

Также для большинства категорий товаров на FBS комиссия вырастет на 3–4,5 процентных пункта. На FBO комиссия увеличится на 4,5 п. п. При этом для одежды, обуви и аксессуаров сохранится тариф в 13%, если заявки на поставку будут оформлены до 24 июня 2025 г. включительно.

20 февраля сообщалось, что «Озон» заставит продавцов платить за отказ покупателя от товара. Это решение было направлено на снижение издержек компании, связанных с доставкой возвращаемых товаров.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных