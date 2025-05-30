«Озон» поднимет тарифы на логистику и продажи для селлеров с 13 июня

Также для большинства категорий товаров на FBS комиссия вырастет на 3–4,5 процентных пункта. На FBO комиссия увеличится на 4,5 п. п. При этом для одежды, обуви и аксессуаров сохранится тариф в 13%, если заявки на поставку будут оформлены до 24 июня 2025 г. включительно.