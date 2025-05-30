«Озон» поднимет тарифы на логистику и продажи для селлеров с 13 июня
На модели FBO (Fulfillment by operator), где товар хранится на складе «Озона», стоимость доставки товаров объемом до 1 л вырастет с 43 до 46 руб. Плата за каждый дополнительный литр, а также за товары объемом свыше 190 л останется без изменений.
На модели FBS (Fulfillment by seller), когда товар хранится у продавца, он комплектует заказы и передает их в доставку «Озона», отменяется отдельный тариф на логистику для товаров объемом до 0,4 л. Теперь для всех товаров объемом до 1 л будет действовать единая ставка – 80 руб. вместо прежних 76 руб.
Также для большинства категорий товаров на FBS комиссия вырастет на 3–4,5 процентных пункта. На FBO комиссия увеличится на 4,5 п. п. При этом для одежды, обуви и аксессуаров сохранится тариф в 13%, если заявки на поставку будут оформлены до 24 июня 2025 г. включительно.
20 февраля сообщалось, что «Озон» заставит продавцов платить за отказ покупателя от товара. Это решение было направлено на снижение издержек компании, связанных с доставкой возвращаемых товаров.