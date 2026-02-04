Производитель объяснил появление зауженных калибраторов «Победы»

В компании подчеркнули, что выявленное расхождение касается только декоративных элементов конструкции и не затрагивает измерительный короб, поэтому не влияет на проверку размеров ручной клади. По данным производителя, отклонения обнаружены лишь у пяти калибраторов из 330 изготовленных и переданных авиакомпании.