Производитель объяснил появление зауженных калибраторов «Победы»
Производитель калибраторов для ручной клади авиакомпании «Победа» объяснил причины появления зауженных измерителей. Директор ООО «Службы коммунального сервиса» («СКС») Александр Дубинин сообщил детали в письме директору по операционной деятельности перевозчика Дмитрию Сукаленко, документ есть в распоряжении «Ведомостей».
В компании подчеркнули, что выявленное расхождение касается только декоративных элементов конструкции и не затрагивает измерительный короб, поэтому не влияет на проверку размеров ручной клади. По данным производителя, отклонения обнаружены лишь у пяти калибраторов из 330 изготовленных и переданных авиакомпании.
В «СКС» отметили, что внутренняя проверка показала соответствие размеров техническому заданию. Согласно ТЗ, внутренние габариты корзины должны составлять 360 х 270 х 300 мм. В чертежах и 3D модели производителя заложены параметры 361 х 271 х 301 мм.
Как пояснили в компании, панели корзины вырезаются лазером, а допустимая погрешность составляет не более 0,5 мм. Уже сваренная конструкция имеет размеры не менее 360,5 х 270,5 х 300,5 мм.
Большие отклонения могут появляться только в отдельных случаях. Один из вариантов связан со стыковкой панелей и трубы каркаса. Панели фиксируются в рамке из трубы диаметром 20 мм и привариваются на плоскости сварочного стола, поэтому смещение внутрь рамки маловероятно.
Более вероятной причиной производитель назвал возможную деформацию задней рамы калибратора. При высоте стенки около 930 мм даже отклонение на 1–2 градуса может изменить проходное отверстие на 2–3 мм.
«Принимая во внимание всю серьезность ситуации, мы провели дополнительный инструктаж на участках сварки и ОТК, для предотвращения подобного в дальнейшем», – пояснили в «СКС».
3 февраля авиакомпания «Победа» сообщала о выявлении зауженных калибраторов для проверки ручной клади. По данным перевозчика, расхождение составило 0,5 см по ширине и было связано с утолщенным несущим профилем каркаса.
Пояснялось, что калибраторы с выявленными отклонениями, обнаруженные в аэропорту «Внуково», изъяли из эксплуатации. Также проверка по маршрутной сети показала, что остальные измерители соответствуют установленным параметрам.