Россия предложила Бразилии возобновить прямые перелеты
Москва предложила Бразилиа возобновить прямые авиаперелеты. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
«Мы предлагаем Бразилии открыть прямые авиаперелеты. Мы готовы для авиакомпаний создать комфортные условия в России. Это одна из тем на повестке дня», – сказал он.
Решение об этом пока не принято. По его словам, Бразилия опасается санкционных рисков, поэтому сроки запуска зависят от бразильской стороны. Россия ожидает, что первыми прямой авиаперелет совершат компании из Бразилии, затем возможно подключение российских авиакомпаний.
Министр рассказал, что Бразилию интересует российский опыт строительства высокоскоростных магистралей и технологии в области беспилотного транспорта.
Прямое авиасообщение между РФ и Бразилией остановили в 2000 г. из-за низкого спроса. Возобновить перелеты решили в 2011 г. – тогда рейсы совершала авиакомпания «Трансаэро» в течение только трех месяцев. Дополнительная сложность в восстановлении авиасообщения заключается в санкциях, введенных против России западными странами.
В конце 2025 г. посол страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос допустил, что стороны могут возобновить авиаперелеты за счет роста количества туристов.