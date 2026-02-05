Россия предложила Бразилии возобновить прямые перелеты

Прямое авиасообщение между РФ и Бразилией остановили в 2000 г. из-за низкого спроса. Возобновить перелеты решили в 2011 г. – тогда рейсы совершала авиакомпания «Трансаэро» в течение только трех месяцев. Дополнительная сложность в восстановлении авиасообщения заключается в санкциях, введенных против России западными странами.