«Ведомости» писали со ссылкой на иск прокуратуры, что в 2022 г. Смирнов присоединился к «незаконным действиям органов власти США, направленным на нанесение России стратегического поражения». Он перерегистрировал «Главпродукт» на Universal Company 2000 и Universal Beverage Company в 2009 г. Для нелегального вывода средств Смирнов использовал подконтрольные ему компании «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Главпродукт-патент» и «Инвестиционную компанию «Сокол».