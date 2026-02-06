«Главпродукт» перешел под управление РСХБ
Холдинг «Главпродукт» (основное юрлицо «Промсельхозинвест») перешел под управление структуры Россельхозбанка «РСХБ-финанс». Соответствующие данные появились в ЕГРЮЛ.
28 июля 2025 г. «Главпродукт» перешел в собственность государства. Владельцем «Промсельхозинвеста» стала Россия в лице Росимущества.
11 июля Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит «Главпродукт», и лично акционеру группы Леониду Смирнову. Его обвинили в выводе 1,4 млрд руб. на счет в одном из американских банков. В иске также было требование изъять в доход государства ключевые компании Смирнова.
«Ведомости» писали со ссылкой на иск прокуратуры, что в 2022 г. Смирнов присоединился к «незаконным действиям органов власти США, направленным на нанесение России стратегического поражения». Он перерегистрировал «Главпродукт» на Universal Company 2000 и Universal Beverage Company в 2009 г. Для нелегального вывода средств Смирнов использовал подконтрольные ему компании «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Главпродукт-патент» и «Инвестиционную компанию «Сокол».