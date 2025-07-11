Суд обратил ключевые активы владельца «Главпродукта» в доход государства

Смирнов основал «Главпродукт» в 1999 г. В 1970-х он эмигрировал в США, где занимался предпринимательской деятельностью, а в 1995-м вернулся в Россию. Сначала он наладил производство йогуртов, а позже переключился на выпуск консервов. В 2007 г. в отношении холдинга было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов. По итогам 2023 г. выручка «Главпродукт» составила 16,5 млн руб., чистая прибыль – 1,9 млн руб. Как рассказывал Смирнов в интервью РБК в декабре 2024 г., на компанию приходилось около 10% российского рынка мясных консервов, порядка 7% – в сегменте молочной продукции и до 3% – в рыбной консервации.