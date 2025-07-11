Суд обратил ключевые активы владельца «Главпродукта» в доход государства

Суд обратил ключевые активы владельца «Главпродукта» в доход государстваГенпрокуратура обвинила Леонида Смирнова в выводе почти 1,4 млрд рублей на счета в американский банк JPMorgan Chase
Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт», и лично акционеру группы Леониду Смирнову, сообщил «Ведомостям» один из участников процесса. Надзорное ведомство потребовало изъять в доход государства его ключевые компании и обвинило Смирнова в выводе почти 1,4 млрд руб. на счета в американский банк JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме «дробления». Решение подлежит немедленному исполнению.
Судебный процесс проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Соответствующий иск Генпрокуратура подала 5 апреля. Как писали «Ведомости» со ссылкой на иск, в 2022 г. Смирнов, который в 2009 г. перерегистрировал ГК «Главпродукт» на американские Universal Company 2000 и Universal Beverage Company, присоединился к «незаконным действиям органов власти США, направленным на нанесение России стратегического поражения». По данным надзорного ведомства, для этого он использовал подконтрольные ему российские общества и иностранные компании. В прокуратуре пришли к выводу, что Смирнов в обход ограничений по выводу капитала из РФ с 2022 по 2024 г. вывел в JP Morgan Chase свыше 1,379 млрд руб., тем самым проигнорировав временные ограничения, призванные блокировать отток капитала.
Генпрокуратура настаивала, что для внешней легализации переводы были раздроблены и не превышали 10 млн руб., а также были оформлены в виде обязательств по выплате прибыли подконтрольных ГК «Главпродукт» компаний, отмечается в иске. Таким образом, со счетов ООО «Промсельхозинвест» было выведено свыше 800 млн руб., «Промстроя» – 180 млн руб., «Главпродукт-патента» и «Инвестиционной компании "Сокол"» – 87,9 млн и 281 млн руб. соответственно.
Действовал Смирнов, по данным надзорного органа, из «чувства мести». В частности, 15 октября 2024 г. президент Владимир Путин, после национализации «Главпродукта», подписал указ о передаче Росимуществу 100% долей в уставном капитале ряда вышеуказанных компаний, осуществлявших переводы, а также акций АО «Верховский молочно-консервный завод», АО «Главпродукт» и АО «Орелпродукт», принадлежащих ООО «Промсельхозинвест». После этого Смирнов стал блокировать работу временной администрации, в том числе по поставке продуктов питания в зону спецоперации. С начала декабря 2024 г. он несколько раз отправлял на почту работников ГК «Главпродукт» письменные указания не сотрудничать с временной администрацией и не предоставлять ей информацию.
Генпрокуратура заявляла в иске, что единственным способом защиты интересов государства и прекращения противоправных действий ответчиков является изъятие в пользу государства 100% долей в ООО «Промстрой», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-патент» и ООО «Инвестиционная компания "Сокол"». Надзорное ведомство также просило признать все денежные переводы Смирнова недействительными и взыскать с компаний равнозначные суммы. А также требовало наложить аресты на имущество компаний «Главпродукта», запретить самостоятельно принимать решения о перераспределении средств и ограничить открытие банковских счетов Смирнову, ровно как и давать кому бы то ни было указания об отчуждении имущества подконтрольных организаций.
12 марта суд арестовал денежные средства Смирнова, находящиеся на счетах в банках, за исключением 80% ежемесячной заработной платы. Средства компаний, среди которых «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Верховский молочноконсервный комбинат», инвесткомпания «Сокол» и др., также были арестованы за исключением денег для расчетов с поставщиками, банками, выплаты зарплаты сотрудникам и уплаты налогов.
Смирнов основал «Главпродукт» в 1999 г. В 1970-х он эмигрировал в США, где занимался предпринимательской деятельностью, а в 1995-м вернулся в Россию. Сначала он наладил производство йогуртов, а позже переключился на выпуск консервов. В 2007 г. в отношении холдинга было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов. По итогам 2023 г. выручка «Главпродукт» составила 16,5 млн руб., чистая прибыль – 1,9 млн руб. Как рассказывал Смирнов в интервью РБК в декабре 2024 г., на компанию приходилось около 10% российского рынка мясных консервов, порядка 7% – в сегменте молочной продукции и до 3% – в рыбной консервации.