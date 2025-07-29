«Главпродукт» перешел в собственность России
«Главпродукт» перешел в собственность государства, так как владельцем его основного юрлица «Промсельхозинвест» также стала РФ в лице Росимущества. Соответствующие данные появились в ЕГРЮЛ 28 июля.
11 июля Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт», и лично акционеру группы Леониду Смирнову. Последнего обвинили в выводе 1,4 млрд руб. на счет в одном из американских банков. Иск также содержал требование изъять в доход государства его ключевые компании.
В апреле «Ведомости» писали со ссылкой на иск прокуратуры, что в 2022 г. Смирнов присоединился к «незаконным действиям органов власти США, направленным на нанесение России стратегического поражения». Задолго до этого, в 2009 г., он перерегистрировал ГК «Главпродукт» на американские Universal Company 2000 и Universal Beverage Company. Для нелегального вывода средств он использовал подконтрольные ему компании «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Главпродукт-патент» и «Инвестиционную компанию «Сокол».