Пошлины на экспорт пшеницы из России останутся нулевыми

24 декабря 2025 г. правительство установило квоту на вывоз зерна в первой половине 2026 г. Она будет действовать с середины февраля до конца июня. Совокупный объем квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза составит 20 млн т. Квота на поставки ржи установлена на нулевом уровне. В рамках квоты экспорт будет облагаться плавающей пошлиной, ее размер зависит от ценовой конъюнктуры.