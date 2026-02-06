Пошлины на экспорт пшеницы из России останутся нулевыми
Ставки пошлины на экспорт из России пшеницы, ячменя и кукурузы с 11 февраля вновь останутся нулевыми. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.
Эти ставки будут действовать по 17 февраля включительно. Они рассчитывались исходя из индикативных цен $227,4 за тонну пшеницы ($227,3 за прошлый период), $231,1 – на ячмень ($202), $197,9 – на кукурузу ($203,7).
30 января министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Россия в 2026 г. выведет на экспорт около 55 млн т зерновых культур. Это на 5 млн т больше, чем в прошлом году. По словам министра, страна за счет объема своего урожая готова обеспечить всех партнеров.
24 декабря 2025 г. правительство установило квоту на вывоз зерна в первой половине 2026 г. Она будет действовать с середины февраля до конца июня. Совокупный объем квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза составит 20 млн т. Квота на поставки ржи установлена на нулевом уровне. В рамках квоты экспорт будет облагаться плавающей пошлиной, ее размер зависит от ценовой конъюнктуры.