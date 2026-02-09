Гендиректор РЖД заявил об отсутствии решения кабмина о продаже доли ФГК

Инвестпрограмма РЖД на этот год составит 713,6 млрд руб., что на 20% меньше инвестиций 2025 г. Из них 531,4 млрд руб. пойдет на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Холдинг планирует направить 161,7 млрд руб. на покупку до 400 новых локомотивов и до 190 пассажирских вагонов. Еще около 120 млрд руб. будут инвестированы в проект высокоскоростной магистрали, а в проекты по развитию магистральной инфраструктуры – 62,2 млрд руб.