Гендиректор РЖД заявил об отсутствии решения кабмина о продаже доли ФГК
Он указал, что итоговое решение по продаже активов РЖД принимается кабмином, но компания должна быть готова адаптироваться для достижения максимальной эффективности использования своих фондов.
«Соответственно, мы сейчас проводим исследования», – уточнил Белозеров.
16 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о планах РЖД продать 49% доли в ФГК за 44 млрд руб. Предложение рассматривается как один из источников финансирования инвестпрограммы холдинга в 2026 г. Долю могут продать через открытый аукцион – голосование совета директоров по этому вопросу может состояться во II квартале этого года.
Издание со ссылкой на опрошенных аналитиков писало, что сделка может заинтересовать финансовых инвесторов. Конкурентов ФГК предложение может не привлечь из-за ухудшения ситуации на рынке грузоперевозок и роста доли простаивающего вагонного парка.
Инвестпрограмма РЖД на этот год составит 713,6 млрд руб., что на 20% меньше инвестиций 2025 г. Из них 531,4 млрд руб. пойдет на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Холдинг планирует направить 161,7 млрд руб. на покупку до 400 новых локомотивов и до 190 пассажирских вагонов. Еще около 120 млрд руб. будут инвестированы в проект высокоскоростной магистрали, а в проекты по развитию магистральной инфраструктуры – 62,2 млрд руб.