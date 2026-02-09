Контейнерные перевозки по сети РЖД упали на 7% в январе

2 февраля РЖД сообщило, что погрузка на сети холдинга в январе снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 89,3 млн т. Грузооборот за месяц упал на 11,6% и достиг 194,9 млрд тарифных ткм, показатель с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за указанный период сократился на 10,8% и составил 243,1 млрд ткм.