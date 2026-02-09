Контейнерные перевозки по сети РЖД упали на 7% в январе
Контейнерные перевозки по сети «Российских железных дорог» (РЖД) по итогам января 2026 г. сократились на 7% относительно годом ранее и составили 634 400 ДФЭ (20-футовый эквивалент).
Число отправленных груженых контейнеров составило 445 600 ДФЭ (-9,1%), в частности на экспорт – 145 100 ДФЭ (+3,7%). Лидерами по объемам во всех видах сообщения стали химикаты и сода – 73 300 ДФЭ (+1,9% г/г), промышленные товары – 43 000 ДФЭ (+8,5%) и бумага – 35 500 ДФЭ (+1,2%)
Всего в контейнерах перевезено 6,6 млн т различных грузов.
2 февраля РЖД сообщило, что погрузка на сети холдинга в январе снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 89,3 млн т. Грузооборот за месяц упал на 11,6% и достиг 194,9 млрд тарифных ткм, показатель с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за указанный период сократился на 10,8% и составил 243,1 млрд ткм.
По результатам 2025 г. погрузка на сети РЖД уменьшилась на 5,6% год к году до 1,1 млрд т. Грузооборот снизился на 1,8% и достиг 2478,3 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3075,1 млрд ткм (-1,2%).