Греция и Мальта выступили против запрета услуг по перевозке нефти из РФ
Греция и Мальта высказались против предложения Евросоюза (ЕС) заменить ценовой потолок на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для ее перевозки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
По словам собеседников агентства, возражения прозвучали в ходе заседания послов ЕС 9 февраля, на котором был представлен новый санкционный пакет блока.
Как отмечается, Греция и Мальта опасаются, что отказ от ценового потолка в пользу запрета услуг может негативно отразиться на европейской судоходной отрасли и привести к росту цен на энергоносители. Кроме того, Афины и Валлетта запросили разъяснения по планам введения санкций против иностранных портов, обслуживающих поставки российской нефти, а также по инициативам об ужесточении контроля за продажей судов, чтобы ограничить их попадание в российский флот.
6 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представила новый, 20-й пакет санкций против России. Его главным элементом станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. 29 января глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассчитывает принять новый пакет санкций 24 февраля 2026 г.