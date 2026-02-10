Греция и Мальта выступили против запрета услуг по перевозке нефти из РФ

Как отмечается, Греция и Мальта опасаются, что отказ от ценового потолка в пользу запрета услуг может негативно отразиться на европейской судоходной отрасли и привести к росту цен на энергоносители. Кроме того, Афины и Валлетта запросили разъяснения по планам введения санкций против иностранных портов, обслуживающих поставки российской нефти, а также по инициативам об ужесточении контроля за продажей судов, чтобы ограничить их попадание в российский флот.