Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Греция и Мальта выступили против запрета услуг по перевозке нефти из РФ

Ведомости

Греция и Мальта высказались против предложения Евросоюза (ЕС) заменить ценовой потолок на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для ее перевозки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По словам собеседников агентства, возражения прозвучали в ходе заседания послов ЕС 9 февраля, на котором был представлен новый санкционный пакет блока.

Как отмечается, Греция и Мальта опасаются, что отказ от ценового потолка в пользу запрета услуг может негативно отразиться на европейской судоходной отрасли и привести к росту цен на энергоносители. Кроме того, Афины и Валлетта запросили разъяснения по планам введения санкций против иностранных портов, обслуживающих поставки российской нефти, а также по инициативам об ужесточении контроля за продажей судов, чтобы ограничить их попадание в российский флот.

6 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представила новый, 20-й пакет санкций против России. Его главным элементом станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. 29 января глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассчитывает принять новый пакет санкций 24 февраля 2026 г.

Читайте также:Что вошло в 20-й пакет санкций ЕС против России
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь