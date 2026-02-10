Минстрой назвал нерепрезентативной для всей отрасли ситуацию с «Самолетом»

В министерстве пояснили, что проблемы «Самолета» связаны не с реализацией жилищных проектов, а с необходимостью реструктуризации высоко- и низколиквидных активов внутри группы. Основная цель обращения компании к правительству, по мнению ведомства, заключается в получении дополнительной финансовой помощи для поддержания корпоративной стабильности.