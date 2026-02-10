Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минстрой назвал нерепрезентативной для всей отрасли ситуацию с «Самолетом»

Ведомости

Ситуация с девелопером «Самолет», который обратился за государственной поддержкой, не отражает положение всей строительной отрасли. Об этом «Интерфаксу» сообщил Минстрой РФ.

В министерстве пояснили, что проблемы «Самолета» связаны не с реализацией жилищных проектов, а с необходимостью реструктуризации  высоко- и низколиквидных активов внутри группы. Основная цель обращения компании к правительству, по мнению ведомства, заключается в получении дополнительной финансовой помощи для поддержания корпоративной стабильности.

Минстрой подчеркнул, что Минэкономразвития, Федеральная налоговая служба (ФНС) и другие профильные ведомства активно взаимодействуют с ключевыми компаниями строительной отрасли. Они рассматривают определенные аспекты финансово-экономического состояния системообразующих компаний стройотрасли.

«Синара»: долговая нагрузка «Самолета» останется высокой, но управляемой

Инвестиции / Эмитенты

Несмотря на снижение темпов продаж, вызванное особенностями банковского регулирования, высокой ключевой ставкой и ужесточением условий ипотечных программ, строительная отрасль сохраняет устойчивость благодаря своей инерционности и ранее запущенным проектам, добавили в ведомстве.

4 февраля стало известно, что «Самолет» попросил правительство предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги группа собирается направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен ее акционеры готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене. Застройщик официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки от государства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь