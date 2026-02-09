«Синара»: долговая нагрузка «Самолета» останется высокой, но управляемой

На конец января остатки на счетах «Самолета» составили 7–8 млрд руб., проектная задолженность – 650 млрд руб., сумма на счетах эскроу – 400 млрд руб. Долговая нагрузка в этом году сохранится примерно на текущем уровне. Стоит цель улучшить качество долга, чтобы уменьшить капитализированные проценты. Наращивание корпоративного долга не планируется. Все привлекаемые средства будут направлены на рефинансирование и погашение. В середине 2025 г. рентабельность группы по EBITDA достигла 30%, и этот уровень она рассчитывает сохранить, если готовность стройки не снизится.