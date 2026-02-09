«Синара»: долговая нагрузка «Самолета» останется высокой, но управляемой
В «Синаре» указали, что группа уточнила цель обращения за господдержкой, отметив отсутствие кассовых разрывов, риска дефолта и планов по наращиванию корпоративного долга. Даже без господдержки гарантируется исполнение обязательств перед держателями облигаций, кредиторами и дольщиками. 6 февраля инвестбанк поставил бумагу «Самолета» на пересмотр рейтинга. Уточнить прогнозы в модели оценки поможет публикация операционных и финансовых результатов.
9 февраля финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая и IR-директор группы Никита Мороз ответили на вопросы по теме обращения компании за господдержкой. По их словам, девелопер не запрашивал деньги, у него нет кассовых разрывов, а просил субсидировать процентные ставки, чтобы рефинансировать дорогой корпоративный долг. Даже без господдержки группа не видит рисков для выполнения бизнес-плана.
На конец января остатки на счетах «Самолета» составили 7–8 млрд руб., проектная задолженность – 650 млрд руб., сумма на счетах эскроу – 400 млрд руб. Долговая нагрузка в этом году сохранится примерно на текущем уровне. Стоит цель улучшить качество долга, чтобы уменьшить капитализированные проценты. Наращивание корпоративного долга не планируется. Все привлекаемые средства будут направлены на рефинансирование и погашение. В середине 2025 г. рентабельность группы по EBITDA достигла 30%, и этот уровень она рассчитывает сохранить, если готовность стройки не снизится.
4 февраля стало известно, что «Самолет» попросил правительство предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги группа собирается направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен ее акционеры готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене. Застройщик официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки от государства.
После этого «Синара» объявила об отзыве на пересмотр рейтинга и целевой цены по акциям группы до момента, пока кабмин не предпримет конкретные действия или «Самолет» не даст более внятных разъяснений по обращению за господдержкой.