Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Синара»: долговая нагрузка «Самолета» останется высокой, но управляемой

Ведомости

Долговая нагрузка одного из крупнейших российских девелоперов «Самолет» останется высокой, но управляемой, если особенно учесть стремление к оптимизации его структуры. Об этом сообщил инвестиционный банк «Синара».

В «Синаре» указали, что группа уточнила цель обращения за господдержкой, отметив отсутствие кассовых разрывов, риска дефолта и планов по наращиванию корпоративного долга. Даже без господдержки гарантируется исполнение обязательств перед держателями облигаций, кредиторами и дольщиками. 6 февраля инвестбанк поставил бумагу «Самолета» на пересмотр рейтинга. Уточнить прогнозы в модели оценки поможет публикация операционных и финансовых результатов.

9 февраля финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая и IR-директор группы Никита Мороз ответили на вопросы по теме обращения компании за господдержкой. По их словам, девелопер не запрашивал деньги, у него нет кассовых разрывов, а просил субсидировать процентные ставки, чтобы рефинансировать дорогой корпоративный долг. Даже без господдержки группа не видит рисков для выполнения бизнес-плана.

На конец января остатки на счетах «Самолета» составили 7–8 млрд руб., проектная задолженность – 650 млрд руб., сумма на счетах эскроу – 400 млрд руб. Долговая нагрузка в этом году сохранится примерно на текущем уровне. Стоит цель улучшить качество долга, чтобы уменьшить капитализированные проценты. Наращивание корпоративного долга не планируется. Все привлекаемые средства будут направлены на рефинансирование и погашение. В середине 2025 г. рентабельность группы по EBITDA достигла 30%, и этот уровень она рассчитывает сохранить, если готовность стройки не снизится.

4 февраля стало известно, что «Самолет» попросил правительство предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги группа собирается направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен ее акционеры готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене. Застройщик официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки от государства.

После этого «Синара» объявила об отзыве на пересмотр рейтинга и целевой цены по акциям группы до момента, пока кабмин не предпримет конкретные действия или «Самолет» не даст более внятных разъяснений по обращению за господдержкой.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её