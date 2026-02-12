ФАС проверит резкий скачок цен на огурцы
Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность резкого роста цен на огурцы, пишет «Известия».
С инициативой выступил зампред комитета безопасности Госдумы от правящей партии Анатолий Выборный. Он рассказал, что к нему поступают обращения от возмущенных граждан. По его словам, люди не понимают, почему огурцы уже стоят дороже экзотических фруктов.
ФАС направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта: компании группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов», «Мое лето».
По данным Росстата, с декабря по февраль огурцы подорожали на 43%. В Руспродсоюзе фиксируют рост на 111%. С 3 по 9 февраля цены на огурцы выросли на 5,2%, сообщали в Росстате.
11 февраля заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что рост цен на огурцы на российском рынке связан с сезонными факторами. С наступлением потепления в конце февраля – начале марта ожидается снижение цен. Депутат пояснила, что зимой основная часть свежих огурцов поступает из тепличных хозяйств, где производство зависит от затрат на электроэнергию. Аномально низкие температуры в этом году привели к увеличению энергопотребления и росту себестоимости продукции.