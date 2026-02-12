ФАС проверит резкий скачок цен на огурцы

11 февраля заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что рост цен на огурцы на российском рынке связан с сезонными факторами. С наступлением потепления в конце февраля – начале марта ожидается снижение цен. Депутат пояснила, что зимой основная часть свежих огурцов поступает из тепличных хозяйств, где производство зависит от затрат на электроэнергию. Аномально низкие температуры в этом году привели к увеличению энергопотребления и росту себестоимости продукции.