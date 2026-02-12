«Норникель» планирует нарастить выпуск продукции в ближайшие три года

В IV квартале 2025 г. «Норникель» выпустил 58 120 т никеля, что на 1,3% ниже показателя годом ранее. В прошлом году объем производства металла снизился на 3% до 198 520 т. Первый вице-президент – операционный директор компании Евгений Федоров уточнил, что в 2025 г. она произвела никель, медь и палладий в соответствии с годовым прогнозом, и чуть больше платины, чем ожидалось. Относительно 2024 г. производство всех металлов, кроме платины, сократилось в связи с временным ростом доли вкрапленных руд в добыче с относительно более низким содержанием полезных компонентов.