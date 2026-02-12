«Норникель» планирует нарастить выпуск продукции в ближайшие три года
«Норникель» собирается нарастить выпуск продукции в ближайшие три года. Об этом сообщил вице-президент компании, директор ее Заполярного филиала Александр Леонов в интервью телекомпании «Северный город».
«Мы просчитали среднесрочное планирование, так сказать, трехлетка, где идет серьезный прирост по основным металлам: медь, никель, металлы платиновой группы. И мы за три года намерены серьезно увеличить выпуск нашей продукции», – подчеркнул Леонов (цитата по ТАСС).
Ожидаемый совокупный прирост в 2026-2028 гг. составит 20 000 т никеля, 41 000 т меди и 13 т металлов платиновой группы.
В IV квартале 2025 г. «Норникель» выпустил 58 120 т никеля, что на 1,3% ниже показателя годом ранее. В прошлом году объем производства металла снизился на 3% до 198 520 т. Первый вице-президент – операционный директор компании Евгений Федоров уточнил, что в 2025 г. она произвела никель, медь и палладий в соответствии с годовым прогнозом, и чуть больше платины, чем ожидалось. Относительно 2024 г. производство всех металлов, кроме платины, сократилось в связи с временным ростом доли вкрапленных руд в добыче с относительно более низким содержанием полезных компонентов.
В 2026 г. ожидается снижение производства металлов платиновой группы из-за изменения соотношения металлов в структуре перерабатываемого сырья.