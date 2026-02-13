Reuters: саудовская компания Midad Energy покупает активы «Лукойла»
Договор был подписан в конце января «в ходе напряженной борьбы с конкурентами, среди которых гигант прямых инвестиций Carlyle Group», отмечает агентство. По словам источников, сделка зависит от одобрения регулирующих органов США.
Собеседники Reuters говорят, что соглашение распространяется на все целевые активы. Midad согласилась разместить свое предложение о покупке за наличные на условном депонировании, пока компании будут получать разрешения от регулирующих органов, в том числе от американского минфина, который должен обеспечить проведение сделки в условиях санкций.
22 октября 2025 г., управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний. После этого компания сообщила о готовности продать зарубежные активы. 29 января «Лукойл» объявил, что продаст зарубежные активы американской инвестиционной компании Carlyle.