Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Представитель ЕК: ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа

Ведомости

В Еврокомиссии (ЕК) считают, что Европейский союз (ЕС) завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа. Об этом рассказала «РИА Новости» представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

В настоящий момент уровень запасов газа в подземных хранилищах составляет 35,2% по ЕС. Итконен назвала текущий уровень достаточным.

4 февраля стало известно, что нетто-отбор из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) с начала отопительного сезона превысил 49 млрд куб. м, что составляет порядка 90% от объемов, закачанных летом. Суммарный объем топлива в ПХГ сейчас составляет порядка 42,5 млрд куб. м. На начало февраля хранилища Европы были заполнены на 38,48% по сравнению с 51,3% в прошлом году.

21 января The Guardian писала со ссылкой на исследование Института Клингедаля (Гаага), Института экологии в Берлине и Норвежского института международных отношений о резком росте риска масштабного энергетического кризиса в Европе из-за критически низких запасов газа и зависимости от сжиженного природного газа США на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте