Представитель ЕК: ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа

4 февраля стало известно, что нетто-отбор из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) с начала отопительного сезона превысил 49 млрд куб. м, что составляет порядка 90% от объемов, закачанных летом. Суммарный объем топлива в ПХГ сейчас составляет порядка 42,5 млрд куб. м. На начало февраля хранилища Европы были заполнены на 38,48% по сравнению с 51,3% в прошлом году.