Представитель ЕК: ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа
В Еврокомиссии (ЕК) считают, что Европейский союз (ЕС) завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа. Об этом рассказала «РИА Новости» представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
В настоящий момент уровень запасов газа в подземных хранилищах составляет 35,2% по ЕС. Итконен назвала текущий уровень достаточным.
4 февраля стало известно, что нетто-отбор из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) с начала отопительного сезона превысил 49 млрд куб. м, что составляет порядка 90% от объемов, закачанных летом. Суммарный объем топлива в ПХГ сейчас составляет порядка 42,5 млрд куб. м. На начало февраля хранилища Европы были заполнены на 38,48% по сравнению с 51,3% в прошлом году.
21 января The Guardian писала со ссылкой на исследование Института Клингедаля (Гаага), Института экологии в Берлине и Норвежского института международных отношений о резком росте риска масштабного энергетического кризиса в Европе из-за критически низких запасов газа и зависимости от сжиженного природного газа США на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.