Ставки портовых сборов в России в 2026 году вырастут на 5,02%
Правительство РФ утвердило порядок индексации ставок портовых сборов на 2026–2030 гг. с применением принципа «инфляция минус». Об этом сообщили в ФАС России.
В 2026 г. ставки будут повышены на 5,02%. Речь идет об индексации ставок корабельного, навигационного, канального, маячного, ледокольного сборов, а также сбора за обеспечение транспортной безопасности акватории морского порта.
«Правительство РФ приняло разработанное ведомством распоряжение о ежегодных темпах индексации ставок», – говорится в сообщении ФАС.
Новый подход предполагает определение параметров индексации ставок портовых сборов на уровне «инфляция минус 0,1 процентного пункта». В ведомстве отмечают, что новый порядок позволит обеспечить регулярную индексацию ставок с учетом инфляции, поддержать стабильную работу и платежеспособность организаций, обеспечивающих безопасность мореплавания.
12 февраля сообщалось, что грузооборот морских портов России в январе снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил 66,9 млн т. Такие данные публиковала Ассоциация морских торговых портов.
Перевалка сухогрузов сократилась на 10,4% – до 31 млн т. Например, объем перевалки угля составил 13,6 млн т (–11,2%), зерна – 3,4 млн т (–14,5%), контейнерных грузов – 4,1 млн т (–10,9%), минудобрений – 3,8 млн т (–3,3%), черных металлов – 1,7 млн т (–20,9%). При этом перевалка руды выросла до 1,1 млн т (+7%).
Объем перевалки наливных грузов снизился на 3,8% и составил 35,9 млн т. Перевалка сырой нефти увеличилась до 21,5 млн т (+1,4%), сжиженного газа – до 3,5 млн т (+1,2%), тогда как нефтепродуктов – снизилась до 10,4 млн т (–10,9%), пищевых грузов – до 0,3 млн т (–50,5%).