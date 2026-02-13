Ставки портовых сборов в России в 2026 году вырастут на 5,02%

Объем перевалки наливных грузов снизился на 3,8% и составил 35,9 млн т. Перевалка сырой нефти увеличилась до 21,5 млн т (+1,4%), сжиженного газа – до 3,5 млн т (+1,2%), тогда как нефтепродуктов – снизилась до 10,4 млн т (–10,9%), пищевых грузов – до 0,3 млн т (–50,5%).