Экспорт бензина из портов России снизился на 40% в 2025 году
Морской экспорт бензина из России в 2025 г. сократился на 40% по сравнению с годом ранее и достиг 2,1 млн т. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов.
Доля российских нефтепродуктов от общего объема поставок составила 71%, белорусских – 29%. Ключевыми направлениями отгрузок стали Египет (27%) и Турция (22%). Большая часть поставок шла напрямую покупателям, 28% от суммарного объема экспорта были перевалены в море на другие танкеры и поставлены в третьи страны. Основной точкой перевалки был Египет. К концу 2025 г. также фиксировались отдельные перевалки акватории портов Евросоюза.
Согласно обзору, отгрузки бензина железнодорожным транспортом в прошлом году составили 2,6 млн т. Ключевыми направлениями стали Монголия (820 000 т), Узбекистан (510 000 т), Киргизия (526 000 т) и Таджикистан (406 000 т).
В декабре 2025 г. железнодорожный экспорт бензина снизился на 22% относительно ноября и на 36% год к году до 209 000 т. Это связано в основном с исчерпанием годовых квот на беспошлинный импорт топлива в странах Центральной Азии. Например, Киргизия из-за активных закупок в 2024 г. выбрала часть квоты прошлого года.
31 января правительство продлило действие ограничений на экспорт бензина, дизельного топлива и нескольких других нефтепродуктов из России до 31 июля 2026 г. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Запрет не затрагивает поставки в рамках межправительственных соглашений и гуманитарные поставки.
В то же время запрет на экспорт бензина не будет распространяться на производителей топлива. Это позволит избежать затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний, пояснили в кабмине.