Экспорт бензина из портов России снизился на 40% в 2025 году

В декабре 2025 г. железнодорожный экспорт бензина снизился на 22% относительно ноября и на 36% год к году до 209 000 т. Это связано в основном с исчерпанием годовых квот на беспошлинный импорт топлива в странах Центральной Азии. Например, Киргизия из-за активных закупок в 2024 г. выбрала часть квоты прошлого года.