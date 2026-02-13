Газета
Главная / Бизнес /

Ozon заблокировал продавца товаров с нацистской символикой

Ведомости

Маркетплейс Ozon заблокировал продавца и товары с нацистской символикой, размещенные на площадке. Об этом ТАСС сообщили в компании.

В компании подчеркнули, что продажа товаров, нарушающих законодательство, запрещена правилами сервиса. Ассортимент проверяется ежедневно с использованием алгоритмов и ручной модерации, а товары с нарушениями оперативно скрываются.

«Поэтому такие попытки обойти правила площадки – редкие исключения. Мы проверим работу алгоритмов и дополнительно усилим контроль за подобным контентом», – заявили в пресс-службе.

До этого Telegram-канал Mash сообщал о возможной проверке маркетплейса по статьям о «реабилитации нацизма» и «пропаганде нацистской символики» из-за карточек товаров с формой Третьего рейха.

3 февраля сообщалось, что Ozon вновь объявил о повышении комиссии для продавцов. Новые ставки начнут действовать с 6 апреля. Известно, что по некоторым товарам комиссии увеличатся более чем на 10 процентных пунктов (п. п.). Так, при продаже одежды по модели FBO (доставка со склада маркетплейса) комиссия для продавцов составит от 43% до 48% вместо нынешних 36%.

