Ozon заблокировал продавца товаров с нацистской символикой

3 февраля сообщалось, что Ozon вновь объявил о повышении комиссии для продавцов. Новые ставки начнут действовать с 6 апреля. Известно, что по некоторым товарам комиссии увеличатся более чем на 10 процентных пунктов (п. п.). Так, при продаже одежды по модели FBO (доставка со склада маркетплейса) комиссия для продавцов составит от 43% до 48% вместо нынешних 36%.