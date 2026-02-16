Россияне в январе купили больше водки
Розничные продажи водки в России в январе 2026 г. выросли на 1,9% относительно такого же периода прошлого года и достигли 6,08 млн декалитров. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.
Объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) увеличился на 17,7% до 1,7 млн декалитров. Продажи коньяка снизились на 0,3% и составили 1,05 млн декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции сократилась на 62,2% до 68 500 декалитров. Продажи спиртных напитков крепостью более 9% возросли на 4,1% и достигли 10,03 млн декалитров.
Объем реализации виноградного вина за месяц упал на 3,1% до 4,2 млн декалитров. Продажи игристых вин увеличились на 4% и составили 2,1 млн декалитров. Реализация ликерных вин снизилась на 10,2% и достигла 85 млн декалитров.
Суммарный объем продаж алкогольной продукции в стране в январе уменьшился на 0,5% и составил 16,9 млн декалитров.
4 февраля Simple Group сообщила, что в 2025 г. наибольшим спросом пользовалась водка стоимостью от 1500 до 2000 руб. Ее продажи увеличились на 112% год к году и составили 49% от общего объема продаж в этой категории. Основной объем продаж – 99% – приходился на ценовой сегмент от 1000 до 3000 руб.
Самыми популярными объемами водки в прошлом году стали 0,7 и 0,5 л, занимая 52% и 40% соответственно в натуральном выражении. Наибольший темп роста показали бутылки объемом 0,375 л: их продажи выросли почти в пять раз за счет расширения каналов сбыта в розничной торговле.
При этом по итогам 2025 г. производство водки в России упало относительно 2024 г. на 4,2% и достигло 79,3 млн дал.