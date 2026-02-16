Россияне в январе купили больше водки

4 февраля Simple Group сообщила, что в 2025 г. наибольшим спросом пользовалась водка стоимостью от 1500 до 2000 руб. Ее продажи увеличились на 112% год к году и составили 49% от общего объема продаж в этой категории. Основной объем продаж – 99% – приходился на ценовой сегмент от 1000 до 3000 руб.