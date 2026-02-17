Запасы газа в хранилищах Нидерландов опустились ниже 15%
Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Нидерландов 15 февраля опустились до 14,91%. Это исторический минимум для середины февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Подземные хранилища Германии заполнены на 23,5%, Австрии – на 39,5%, Франции – на 24%, Италии – на 50,9%. Запасы в ПХГ Словакии составляют 33,3%, Венгрии – 39%, Чехии – 36,9%, Румынии – 41,9%, Болгарии – 46,8%, Бельгии – 24,7%, Дании – 30,3%, Латвии – 22,5% и Хорватии – 15,2%.
Прошлый сезон отбора газа из подземных хранилищ Европы закончился 28 марта прошлого года, в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас европейские ПХГ наполнены на 33,54% по сравнению с 44,6% в 2025 г. С начала отопительного сезона 13 октября страны Евросоюза отобрали из хранилищ более 60 млрд куб. м газа. Нетто-отбор поднялся выше 54,5 млрд куб. м, или 99,9% от объемов, которые были закачаны летом.
Днем ранее компания сообщила о падении уровня заполненности ПХГ Германии ниже 25%. Это самый низкий показатель для этой даты за все время наблюдений. Отбор газа ведется из стратегических запасов предыдущих лет. В «Газпроме» оценили ситуацию как критически напряженную.