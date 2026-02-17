Запасы газа в хранилищах Нидерландов опустились ниже 15%

Прошлый сезон отбора газа из подземных хранилищ Европы закончился 28 марта прошлого года, в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас европейские ПХГ наполнены на 33,54% по сравнению с 44,6% в 2025 г. С начала отопительного сезона 13 октября страны Евросоюза отобрали из хранилищ более 60 млрд куб. м газа. Нетто-отбор поднялся выше 54,5 млрд куб. м, или 99,9% от объемов, которые были закачаны летом.