Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Автотор» подтвердил переговоры с новыми партнерами и анонсировал выпуск Changan

Ведомости

«Автотор» подписал документы о сотрудничестве с Jetour и приближается к завершению согласования условий сотрудничества с Changan, который также станет одним из ключевых партнеров компании. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов.

Горбунов не назвал конкретные торговые марки, под которыми новая продукция выйдет на рынок. По его словам, это решение остается за брендодержателем.

«Условия производства уже согласованы, требуется урегулировать ряд других вопросов», – отметил Горбунов.

Валерий Горбунов: «Ведем переговоры с несколькими перспективными партнерами»

Бизнес / Интервью

По его словам, также продолжаются проекты по производству автомобилей BAIC и SWM.

В 2025 г., несмотря на падение рынка, «Автотор» нарастил производство – немногим более чем на 10% к уровню 2024 г. (30 400 шт. по состоянию на 31 декабря 2024 г.).

Калининградский «Автотор» – ведущее предприятие обрабатывающей промышленности региона, с 1997 г. занимается выпуском автомобилей зарубежных брендов. Производственные мощности компании позволяют собирать более 300 000 машин ежегодно, общее количество выпущенных с момента запуска автомобилей превысило 2,6 млн. Сейчас завод ориентирован преимущественно на сборку китайских марок, а также развивает собственные линейки электромобилей «Амберавто» и Eonyx. В 2025 г. объем производства увеличился на 10%, достигнув 33 400 автомобилей.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь