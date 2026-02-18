«Автотор» подтвердил переговоры с новыми партнерами и анонсировал выпуск Changan

Калининградский «Автотор» – ведущее предприятие обрабатывающей промышленности региона, с 1997 г. занимается выпуском автомобилей зарубежных брендов. Производственные мощности компании позволяют собирать более 300 000 машин ежегодно, общее количество выпущенных с момента запуска автомобилей превысило 2,6 млн. Сейчас завод ориентирован преимущественно на сборку китайских марок, а также развивает собственные линейки электромобилей «Амберавто» и Eonyx. В 2025 г. объем производства увеличился на 10%, достигнув 33 400 автомобилей.