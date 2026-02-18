«Автотор» подтвердил переговоры с новыми партнерами и анонсировал выпуск Changan
Горбунов не назвал конкретные торговые марки, под которыми новая продукция выйдет на рынок. По его словам, это решение остается за брендодержателем.
«Условия производства уже согласованы, требуется урегулировать ряд других вопросов», – отметил Горбунов.
По его словам, также продолжаются проекты по производству автомобилей BAIC и SWM.
В 2025 г., несмотря на падение рынка, «Автотор» нарастил производство – немногим более чем на 10% к уровню 2024 г. (30 400 шт. по состоянию на 31 декабря 2024 г.).
Калининградский «Автотор» – ведущее предприятие обрабатывающей промышленности региона, с 1997 г. занимается выпуском автомобилей зарубежных брендов. Производственные мощности компании позволяют собирать более 300 000 машин ежегодно, общее количество выпущенных с момента запуска автомобилей превысило 2,6 млн. Сейчас завод ориентирован преимущественно на сборку китайских марок, а также развивает собственные линейки электромобилей «Амберавто» и Eonyx. В 2025 г. объем производства увеличился на 10%, достигнув 33 400 автомобилей.