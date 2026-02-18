Европа отобрала из хранилищ все закачанные к зиме объемы газа

Предыдущий сезон отбора газа из европейских ПХГ закончился 28 марта прошлого года, тогда в них было 33,57% запасов. Сейчас хранилища Европы заполнены на 33,02% по сравнению с 44,1% в 2025 г. С начала отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ порядка 60,5 млрд куб. м газа.