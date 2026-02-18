Европа отобрала из хранилищ все закачанные к зиме объемы газа
Нетто-отбор из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) с начала отопительного сезона превысил 55 млрд куб. м. Таким образом, страны Евросоюза (ЕС) отобрали весь газ, который закачали летом, и начали отбор из запасов предыдущих лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отбор из ПХГ 16 февраля составил около 580 млн куб. м. Общий показатель изъятий из хранилищ с начала февраля стал седьмым максимальным для месяца. Суммарный объем топлива в хранилищах сейчас составляет порядка 36,5 млрд куб. м.
Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии Евросоюза в январе в среднем составила 19%, в феврале – 21%. Средняя цена закупки газа в Европе в феврале достигла $405 за 1000 куб. м по сравнению с $415 месяцем ранее.
Предыдущий сезон отбора газа из европейских ПХГ закончился 28 марта прошлого года, тогда в них было 33,57% запасов. Сейчас хранилища Европы заполнены на 33,02% по сравнению с 44,1% в 2025 г. С начала отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ порядка 60,5 млрд куб. м газа.
По данным GIE на 15 февраля, запасы в ПХГ Нидерландов снизились до 14,91%. Это исторический минимум для середины месяца. Хранилища Германии заполнены на 23,5%, Австрии – на 39,5%, Франции – на 24%, Италии – на 50,9%. Запасы в ПХГ Словакии составляли 33,3%, Венгрии – 39%, Чехии – 36,9%, Румынии – 41,9%, Болгарии – 46,8%, Бельгии – 24,7%, Дании – 30,3%, Латвии – 22,5% и Хорватии – 15,2%.
Днем ранее «Газпром» объявил о падении уровня заполненности хранилищ Германии ниже 25%. Там оценили ситуацию как критически напряженную. Глава компании Алексей Миллер указал, что ФРГ является индикатором состояния всего газового рынка Европы и нынешние минимальные запасы в ПХГ предвещают сложное завершение зимнего сезона.