В газовых хранилищах Европы запасы опустились ниже одной трети
Из ПХГ Европы отобран весь газ, который был закачан при подготовке к зиме. Сейчас отбор ведется из запасов предыдущих лет. Уровни заполненности хранилищ крупнейших европейских экономик – Германии и Франции – существенно ниже среднеевропейского и находится на исторических минимумах для середины февраля. В ПХГ ФРГ осталось 23% запасов газа, Франции – 23,6%. В хранилищах Нидерландов запасы упали до 14,3%.
В компании напомнили, что сезон отбора из хранилищ газа Европы обычно длится до конца марта – середины апреля.
По состоянию на 15 февраля запасы в ПХГ Нидерландов составляли 14,91%. Это исторический минимум для середины месяца. Хранилища Германии были заполнены на 23,5%, Австрии – на 39,5%, Франции – на 24%, Италии – на 50,9%. Запасы в ПХГ Словакии опустились до 33,3%, Венгрии – 39%, Чехии – 36,9%, Румынии – 41,9%, Болгарии – 46,8%, Бельгии – 24,7%, Дании – 30,3%, Латвии – 22,5% и Хорватии – 15,2%.
14 февраля «Газпром» оценил ситуацию с уровнем заполненности хранилищ газа Германии как критически напряженную. Глава компании Алексей Миллер тогда заявил, что страна является индикатором состояния всего газового рынка Европы и нынешние минимальные запасы в ПХГ предвещают сложное завершение зимнего сезона.