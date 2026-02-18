В газовых хранилищах Европы запасы опустились ниже одной трети

Из ПХГ Европы отобран весь газ, который был закачан при подготовке к зиме. Сейчас отбор ведется из запасов предыдущих лет. Уровни заполненности хранилищ крупнейших европейских экономик – Германии и Франции – существенно ниже среднеевропейского и находится на исторических минимумах для середины февраля. В ПХГ ФРГ осталось 23% запасов газа, Франции – 23,6%. В хранилищах Нидерландов запасы упали до 14,3%.