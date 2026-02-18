Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В газовых хранилищах Европы запасы опустились ниже одной трети

Ведомости

В европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) запасы опустились ниже одной трети. Об этом сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) на 16 февраля.

Из ПХГ Европы отобран весь газ, который был закачан при подготовке к зиме. Сейчас отбор ведется из запасов предыдущих лет. Уровни заполненности хранилищ крупнейших европейских экономик – Германии и Франции – существенно ниже среднеевропейского и находится на исторических минимумах для середины февраля. В ПХГ ФРГ осталось 23% запасов газа, Франции – 23,6%. В хранилищах Нидерландов запасы упали до 14,3%.

В компании напомнили, что сезон отбора из хранилищ газа Европы обычно длится до конца марта – середины апреля.

По состоянию на 15 февраля запасы в ПХГ Нидерландов составляли 14,91%. Это исторический минимум для середины месяца. Хранилища Германии были заполнены на 23,5%, Австрии – на 39,5%, Франции – на 24%, Италии – на 50,9%. Запасы в ПХГ Словакии опустились до 33,3%, Венгрии – 39%, Чехии – 36,9%, Румынии – 41,9%, Болгарии – 46,8%, Бельгии – 24,7%, Дании – 30,3%, Латвии – 22,5% и Хорватии – 15,2%.

14 февраля «Газпром» оценил ситуацию с уровнем заполненности хранилищ газа Германии как критически напряженную. Глава компании Алексей Миллер тогда заявил, что страна является индикатором состояния всего газового рынка Европы и нынешние минимальные запасы в ПХГ предвещают сложное завершение зимнего сезона.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её