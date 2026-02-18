Глава Минсельхоза подвела итоги 2025 года в аграрном комплексе

Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам 2025 г. составил порядка $400 млн. В Минсельхозе 28 января отметили, что сотрудничество между странами в сфере АПК в последние годы активно развивается. Основной объем российских поставок приходится на зерновые, прежде всего пшеницу и ячмень, а также замороженную рыбу, мясо птицы, подсолнечное масло и зернобобовые.