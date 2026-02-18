Глава Минсельхоза подвела итоги 2025 года в аграрном комплексе
Министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам представила итоги работы агропромышленного комплекса (АПК) России за 2025 г. и планы на 2026 г. В заседании также приняли участие зампред Госдумы Алексей Гордеев, глава комитета Владимир Кашин и др. Об этом сообщило ведомство в Max.
Лут подчеркнула устойчивость отрасли, несмотря на сложные погодные условия. По ее словам, в южных регионах РФ была зафиксирована экстремальная засуха, которая повлияла на объемы производства, особенно в растениеводстве, но благодаря внедрению новых технологий удалось собрать хороший урожай и даже установить новые рекорды по некоторым культурам.
Валовой сбор зерна, включая территории, вошедшие в состав страны, в 2025 г. достиг почти 142 млн т. Масличные культуры показали значительный рост, включая новые рекорды по производству рапса и сои. Увеличилось производство картофеля, сахарной свеклы, фруктов и овощей, при этом уровень урожая овощей остался на уровне рекордного 2024 г., добавила министр.
В 2026 г., по ее словам, планируется расширить посевные площади до 83,1 млн га. Будут увеличены площади под пшеницу, ячмень, рапс, сою, рис, гречиху, картофель и овощи.
Животноводство также демонстрирует положительную динамику, подчеркнула Лут. Производство птицы достигло 7,3 млн т, а сырого молока — 34,2 млн т, что связано с ростом продуктивности молочного стада. Рыбохозяйственный комплекс полностью обеспечил потребности страны, обновив рекорд по вылову минтая и сохранив положительную динамику в аквакультуре.
Лут отметила, что итоги работы АПК в 2025 г. позволили выполнить основные параметры Доктрины продовольственной безопасности и укрепить самообеспеченность по ключевым направлениям. Рост производства, отмечает она, способствует укреплению позиций России на международных рынках. За последнее десятилетие экспорт агропродукции увеличился почти втрое, достигнув $41,6 млрд в 2025 г. Страна сохраняет лидерство по поставкам пшеницы на мировой рынок.
Рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью составил более 12% и достиг $20 млрд. Экспорт агротехнологий увеличился примерно на треть, включая отечественные семена, ветеринарные вакцины и препараты, генетический материал и племенных животных. Россия также остается ведущим поставщиком минеральных удобрений, экспортировав в 2025 г. более 44 млн т на сумму около $15 млрд.
Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам 2025 г. составил порядка $400 млн. В Минсельхозе 28 января отметили, что сотрудничество между странами в сфере АПК в последние годы активно развивается. Основной объем российских поставок приходится на зерновые, прежде всего пшеницу и ячмень, а также замороженную рыбу, мясо птицы, подсолнечное масло и зернобобовые.