Главная / Бизнес /

Энергопотребление в России с начала 2026 года выросло на 4,3%

Ведомости

Потребление электроэнергии в России с начала 2026 г. выросло на 4,3%. Об этом заявил журналистам глава «Системного оператора Единой энергосистемы» Федор Опадчий, передает «РИА Новости».

По его словам, на рост потребления повлияла холодная погода.

«Газпром» в феврале четыре дня подряд поставлял потребителям в России рекордные для месяца объемы газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Последний суточный максимум фиксировался 4 февраля и достиг 1835,2 млн куб. м. В компании поясняли, что рекордные объемы газа поставляются гражданам на фоне морозной погоды.

18 февраля специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что утром 19 февраля на Москву и область обрушится мощный снежный циклон. По прогнозам синоптика, за сутки в городе может выпасть от 20 до 25 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы февраля. Снежный покров вырастет на 29–34 см, а к утру пятницы сугробы могут достигнуть 80 см – это может стать абсолютным рекордом зимы.

