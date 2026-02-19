Энергопотребление в России с начала 2026 года выросло на 4,3%

18 февраля специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что утром 19 февраля на Москву и область обрушится мощный снежный циклон. По прогнозам синоптика, за сутки в городе может выпасть от 20 до 25 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы февраля. Снежный покров вырастет на 29–34 см, а к утру пятницы сугробы могут достигнуть 80 см – это может стать абсолютным рекордом зимы.