Стартовая цена Рижского вокзала на торгах составит 4 млрд рублей

Рижский вокзал существует с 1901 г., его построили в русском стиле по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, в 2003 г. оно было реконструировано. Совет директоров РЖД предварительно одобрил продажу Рижского вокзала в Москве в ноябре 2024 г.