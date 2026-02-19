Газета
Главная / Бизнес /

Стартовая цена Рижского вокзала на торгах составит 4 млрд рублей

Стоимость Рижского вокзала на открытии торгов составит 4 млрд руб. Об этом рассказала первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская, передает ТАСС.

Точные сроки проведения торгов будут представлены на сайте компании, уточнила она.

Заместитель гендиректора РЖД Екатерина Кривошеева заявляла, что здание Рижского вокзала продадут с торгов в ближайшее время. Заявление прозвучало после того, как 13 февраля правительство согласовало продажу здания вокзала, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Рижский вокзал существует с 1901 г., его построили в русском стиле по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, в 2003 г. оно было реконструировано. Совет директоров РЖД предварительно одобрил продажу Рижского вокзала в Москве в ноябре 2024 г.

