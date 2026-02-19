Бензин АИ-92 подешевел на бирже на 2,23%
Бензин марки АИ-92 подешевел на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 2,23% и достиг 59 637 руб. за тонну.
Бензин АИ-95 стал дешевле на 2,19% до 62 773 руб. за тонну. Цена на летнее дизельное топливо снизилась на 0,58% и составила 54 972 руб. за тонну. Стоимость межсезонного дизельного топлива сократилась на 1,33% до 54 666 руб. Зимний дизель подешевел на 0,14% и достиг 61 653 руб. за тонну.
По данным Росстата, инфляция на неделе с 10 по 16 февраля составила 0,12% после 0,13% на предыдущей неделе. За указанный период стоимость автомобильного бензина выросла на 0,1%, в то же время цены на дизельное топливо остались практически неизменными.
31 января правительство продлило действие ограничений на экспорт бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов из России до 31 июля 2026 г. Они не касаются поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок. Запрет на экспорт бензина также не затронет производителей топлива, чтобы избежать затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.
По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, это решение вряд ли значительно скажется на стоимости нефтепродуктов. Оптовые цены будут медленно снижаться до старта роста внутреннего спроса на топливо.