Недельная инфляция в России замедлилась до 0,12%
Инфляция на неделе с 10 по 16 февраля составила 0,12% после 0,13% неделей ранее. Это следует из данных Росстата.
В секторе продовольственных товаров цены изменились на куриные яйца (+3,4%), баранину (+2,7%), полукопченые и варено-копченые колбасы (+0,5%), говядину и водку (+0,4%), мороженую рыбу и сахар-песок (+0,3%) и др. Выросли цены на плодоовощную продукцию – на 0,7%. В том числе, на морковь (+2,4%), картофель (+1,1%), огурцы (+0,9%), белокочанную капусту и бананы (+0,5%).
Снижение цен отмечено на ультрапастеризованное молоко (-0,5%), куриное мясо, сливочное масло и сметану (-0,4%), мясные консервы для детского питания и свинину (-0,3%) и др.
В секторе непродовольственных товаров выросла цена на активированный уголь (+0,8%), левомеколь (+0,6%), корвалол, метамизол натрия и пенталгин (+0,3%), шампуни (+0,5%), сигареты с фильтром (+0,1%). Снизились цены на смартфоны (-0,6%), телевизоры (-0,5%), мужские носки (-0,2%). Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, дизельное топливо – практически не изменились.
13 февраля Росстат сообщил, что инфляция в январе составила 1,62% по сравнению с декабрем 2025 г. Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,95%, при этом плодоовощная продукция выросла в цене на 8,76%. По данным Банка России, опубликованным 18 февраля, потребительские цены в России в январе 2026 г. выросли на 1,62%, годовая инфляция увеличилась до 6%.
По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2026 г. снизится до 4,5–5,5%. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 г., ожидает регулятор.