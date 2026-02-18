Недельная инфляция в России замедлилась до 0,12%

13 февраля Росстат сообщил, что инфляция в январе составила 1,62% по сравнению с декабрем 2025 г. Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,95%, при этом плодоовощная продукция выросла в цене на 8,76%. По данным Банка России, опубликованным 18 февраля, потребительские цены в России в январе 2026 г. выросли на 1,62%, годовая инфляция увеличилась до 6%.