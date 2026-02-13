Газета
Главная / Экономика /

Инфляция в России в январе составила 1,62%

Ведомости

Инфляция в России в январе составила 1,62% по сравнению с декабрем 2025 г. В годовом выражении рост потребительских цен достиг 6%, следует из данных Росстата.

По информации ведомства, продовольственные товары за месяц подорожали на 1,95%, при этом плодоовощная продукция выросла в цене на 8,76%. Без учета овощей и фруктов рост цен на продукты составил 1%. Среди наиболее заметных изменений – резкий рост стоимости огурцов (+32,7%), помидоров (+18%), картофеля (+9,4%), винограда (+8,9%) и моркови (+7,9%).

Также выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия (+1%), яйца (+1,15%), молочную продукцию (+0,45%). Алкогольные напитки подорожали на 2,96%.

Непродовольственные товары в целом прибавили 0,61%. Бензин вырос в цене на 1,35%, медикаменты – на 0,71%.

Сильнее всего в январе подорожали услуги – на 2,33%. В частности, выросли тарифы на жилищные услуги (+6,6%), взносы на капитальный ремонт (+11,8%), а также проезд в городском транспорте и поездах дальнего следования.

13 февраля председатель Банка Россия Эльвира Набиуллина заявила, что январское ускорение инфляции носит разовый характер.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2026 г. снизится до 4,5–5,5%. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 г. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

