Инфляция в России в январе составила 1,62%

По информации ведомства, продовольственные товары за месяц подорожали на 1,95%, при этом плодоовощная продукция выросла в цене на 8,76%. Без учета овощей и фруктов рост цен на продукты составил 1%. Среди наиболее заметных изменений – резкий рост стоимости огурцов (+32,7%), помидоров (+18%), картофеля (+9,4%), винограда (+8,9%) и моркови (+7,9%).