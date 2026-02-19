Еврокомиссия не будет давить на Украину для восстановления «Дружбы»
Еврокомиссия не будет оказывать давления на Украину по срокам возобновления работы трубопровода «Дружба» для поставок нефти в Венгрию и Словакию. Об этом заявила представитель представитель европейского ведомства Анна-Каиса Итконен.
«Мы находимся в контакте со всеми соответствующими сторонами, включая Украину, чтобы внести ясность в сроки ремонта. Мы не подталкиваем Украину, мы не оказываем на нее давления и не устанавливаем крайних сроков для этого», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба» и транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.
В этот же день Sky News писало, что Европейская комиссия (ЕК) требует от Украины ремонта трубопровода «Дружба». ЕК заявляет, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию, так как обе страны обладают достаточными запасами. При этом, по словам представителя, комиссия находится в контакте с Украиной относительно сроков восстановления.
18 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину и не возобновит их, пока не начнется подача нефти по «Дружбе».