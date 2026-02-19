Еврокомиссия не будет давить на Украину для восстановления «Дружбы»

В этот же день Sky News писало, что Европейская комиссия (ЕК) требует от Украины ремонта трубопровода «Дружба». ЕК заявляет, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию, так как обе страны обладают достаточными запасами. При этом, по словам представителя, комиссия находится в контакте с Украиной относительно сроков восстановления.