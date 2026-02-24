Шишкарев подтвердил планы по выкупу доли «Росатома» в УК «Дело»

20 февраля сообщалось, что «Росатом» направил Шишкареву предложения о выкупе или продаже доли в УК «Дело». У него есть 60 дней для выбора одного из вариантов. После этого на получение регуляторных согласований отводится еще 120 дней. Бизнесмен сообщил, что получил документы на встрече в этот же день с первым заместителем генерального директора госкорпорации Кириллом Комаровым.