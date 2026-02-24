Шишкарев подтвердил планы по выкупу доли «Росатома» в УК «Дело»
Председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев, владелец 50% компании, подтвердил планы выкупить 49% в УК «Дело», принадлежащие «Росатому». Еще 1% принадлежит «Трансмашхолдингу» (ТМХ).
«Процесс уже необратим. Буду покупать. Развивать и созидать», – написал он в Telegram-канале.
18 февраля «Ведомости» писали, что стратегический совет «Росатома» принял решение о начале запуска процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе долей группы «Дело». Этот механизм предусмотрен для прекращения партнерства между сторонами.
20 февраля сообщалось, что «Росатом» направил Шишкареву предложения о выкупе или продаже доли в УК «Дело». У него есть 60 дней для выбора одного из вариантов. После этого на получение регуляторных согласований отводится еще 120 дней. Бизнесмен сообщил, что получил документы на встрече в этот же день с первым заместителем генерального директора госкорпорации Кириллом Комаровым.
«Росатом» вошел в капитал УК «Дело» в 2019 г., купив 30% компании, а в 2022 г. увеличил долю до 49%. В конце 2024 г. ТМХ собирался выкупить долю корпорации в обмен на передачу части собственного капитала, но сделка не состоялась. Шишкарев планирует выкупить долю ТМХ за 3 млрд руб.
6 февраля 2026 г. Шишкарев подал ходатайство в ФАС России о выкупе доли «Росатома» в УК «Дело». Представитель корпорации тогда заявил, что продажа доли в ГК «Дело» не планируется.