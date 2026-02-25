Газета
Мишустин: в 2025 году в России собрали 142 млн тонн зерна

Ведомости

В 2025 г. в России собрано 142 млн т зерна – это третий результат за всю историю страны. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил, выступая с отчетом в Госдуме.

«За последние семь лет сбор зерна ежегодно превышает 120 млн т, ну это же замечательный результат», – сказал он.

Министр отметил, что обеспеченность отечественными семенами базовых культур достигла 70%. В 2025 г. в государственный реестр были внесены 47 новых сортов и гибридов российской селекции.

В ходе выступления Мишустин также поздравил министра сельского хозяйства Оксану Лут с днем рождения, добавив: «Так держать!».

18 февраля Лут сообщала, что в 2026 г. посевные площади в России планируется увеличить до 83,1 млн га. Расширение затронет посевы пшеницы, ячменя, рапса, сои, риса, гречихи, картофеля и овощей.

Министр отмечала, что отрасль сохраняет устойчивость, несмотря на сложные погодные условия. Например, в южных регионах фиксировалась экстремальная засуха, но за счет внедрения новых технологий удалось собрать значительный урожай и установить рекорды по ряду культур.

