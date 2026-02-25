Новак: на поддержку бизнесменов приграничья направят 10,5 млрд рублей
Бизнесмены в приграничных с Украиной регионах – Белгородской, Брянской и Курской областях – получат 10,5 млрд руб. на поддержку и развитие бизнеса в 2026 г. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.
Деньги будут выделены в виде прямого и заемного финансирования. Из этой суммы почти 4,5 млрд руб. в рамках программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий предприниматели получат в качестве субсидии на восстановление работы.
Порядка 6 млрд руб. заемного финансирования бизнес сможет привлечь под зонтичные поручительства корпорации МСП, рассказал Новак.
«В прошлом году <...> помощь получили 353 компании, 62 субъекта МСП воспользовались займами государственных микрофинансовых организаций. По компенсации страховых взносов поддержку оказали 101 предпринимателю», – сказал вице-премьер.
Он добавил, что в 2025 г. более 500 предприятий Белгородской, Брянской и Курской областей получили финансирование в объеме 4,1 млрд руб.
В декабре 2025 г. первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручения по дополнительной поддержке жителей региона. Тогда он рассказал, что за два года на оказание помощи Курской области из федерального бюджета выделено более 220 млрд руб., из которых около 190 млрд руб. направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов.
Также жителям курского приграничья назначали ежемесячные выплаты в 65 000 руб. – они вводились до освобождения области и были продлены в мае. С начала 2025 г. на эти цели из бюджета выделено свыше 82 млрд руб.