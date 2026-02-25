Новак: на поддержку бизнесменов приграничья направят 10,5 млрд рублей

В декабре 2025 г. первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручения по дополнительной поддержке жителей региона. Тогда он рассказал, что за два года на оказание помощи Курской области из федерального бюджета выделено более 220 млрд руб., из которых около 190 млрд руб. направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов.