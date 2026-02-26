Рынок стейков вырос до 71 млрд рублей в 2025 году

Вместе с тем порционная продукция из мяса и птицы по итогам 2025 г. пользовалась меньшим спросом, чем в предыдущие годы. Речь идет именно о стейках для жарки – их продажи сократились в натуральном выражении на 8% г/г до 92 000 т.