Рынок стейков вырос до 71 млрд рублей в 2025 году

Рынок стейков в 2025 г. вырос в денежном выражении на 6% до 71 млрд руб. Это следует из данных исследовательской компании NTech (есть у «Ведомостей»).

Годом ранее реализация стейков росла в весе и в рублях: на 17% до 100 000 т и на 27% до 67 млрд руб. соответственно. 

Вместе с тем порционная продукция из мяса и птицы по итогам 2025 г. пользовалась меньшим спросом, чем в предыдущие годы. Речь идет именно о стейках для жарки – их продажи сократились в натуральном выражении на 8% г/г до 92 000 т.

В России падает спрос на стейки

Профильные эксперты, опрошенные «Ведомостями», признали снижение спроса на стейки. Эта тенденция началась в конце 2025 г. – начале 2026 г., но о резких изменениях говорить пока не приходится. Ритейлеры снижения спроса не заметили.

По данным Росстата, стоимость говядины на неделе с 10 по 16 февраля выросла на 0,4%, тогда как стоимость баранины выросла на 2,7%. Цены на куриное мясо и свинину при этом снизились на 0,4% и 0,3% соответственно.

