Росавиация сообщила об отмене 60 рейсов из-за закрытого неба на Ближнем Востоке

Специалисты Минтранса РФ и Росавиации держат на особом контроле ситуацию с полетами российских авиакомпаний на Ближний Восток, на 17:00 мск российские авиакомпании отменили 29 рейсов, иностранные – 31. Около 80% отмен составляют полеты из России в ОАЭ и обратно. Об этом сообщило агентство в Telegram-канале.

В Росавиации напомнили, что авиационные власти ОАЭ и Саудовской Аравии решили закрыть воздушное пространство своих стран для полетов гражданских самолетов.

Авиаперевозчики ведут работу с пассажирами, в частности по возврату и перебронированию билетов.

28 февраля Минтранс предупредил, что российские авиакомпании при поддержке ведомства и Росавиации корректируют расписание рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке. Там уточнили, что может вырасти время в пути, допустили отмены полетов и перенос аэропорта вылета. Корректировки необходимы для обеспечения безопасности рейсов.

«Аэрофлот» отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно на 28 февраля на фоне ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ. Пассажиры могут переоформить билеты или оформить возврат. Перевозчик планирует 1 марта выполнять полеты на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости.

Red Wings сообщила о вынужденной корректировке расписания рейсов в Израиль. Изменения действуют до восстановления полной безопасности полетов самолетов. Авиакомпания целиком компенсирует стоимость возвращенных билетов.

