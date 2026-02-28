Росавиация сообщила об отмене 60 рейсов из-за закрытого неба на Ближнем Востоке

Специалисты Минтранса РФ и Росавиации держат на особом контроле ситуацию с полетами российских авиакомпаний на Ближний Восток, на 17:00 мск российские авиакомпании отменили 29 рейсов, иностранные – 31. Около 80% отмен составляют полеты из России в ОАЭ и обратно. Об этом сообщило агентство в Telegram-канале.