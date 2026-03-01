Газета
Илон Маск заявил о рекорде посещаемости соцсети X 28 февраля

Предприниматель Илон Маск заявил о рекордной нагрузке на платформу X 28 февраля. Об этом он написал в соцсети X. По его словам, 28 февраля стало самым активным днем в истории соцсети. Детали и цифры предприниматель не раскрыл.

28 февраля Израиль и США нанесли массированный удар по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы на Ближнем Востоке и израильскую территорию. В столице Ирана прогремели взрывы.

В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью разрушена. В стране объявлен 40-дневный траур и семь выходных дней.

Маск купил Twitter осенью 2022 г. После этого начались масштабные реформы соцсети. Twitter был переименован в соцсеть X, сменился домен и логотип. Маск объявил амнистию для заблокированных пользователей, вернул аккаунт Трампу и запустил платную подписку.

