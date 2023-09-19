Газета
Технологии

Маск анонсировал платную подписку на соцсеть X

Ведомости

Социальная сеть X (бывший Twitter) может стать платной – генеральный директор платформы Илон Маск анонсировал ежемесячную подписку. Об этом предприниматель заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«X переходит на небольшую ежемесячную плату [для борьбы] с огромными армиями ботов», – сказал Маск (цитата по NBC News). О стоимости вероятной подписки предприниматель не сообщил.

Илон Маск снова судится с сотрудниками

Его жесткий стиль управления у одних вызывает ужас, у других – восхищение

После покупки Twitter осенью 2022 г. Маск начал проводить масштабные реформы соцсети. Бизнесмен, в частности, выступил за амнистию заблокированных аккаунтов (и разблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа), а также ввел платную подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта, возможность редактировать твиты и др.

Twitter был переименован – теперь платформа называется X. Логотип сети теперь представляет из себя букву X вместо голубой птицы, а домен сменился на x.com. Кроме того, Маск объявил о запуске аудио- и видеозвонков, о возможности скрывать свои лайки от других пользователей, а также анонсировал удаление функции блокировки пользователями других учетных записей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных