Маск анонсировал платную подписку на соцсеть X
Социальная сеть X (бывший Twitter) может стать платной – генеральный директор платформы Илон Маск анонсировал ежемесячную подписку. Об этом предприниматель заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«X переходит на небольшую ежемесячную плату [для борьбы] с огромными армиями ботов», – сказал Маск (цитата по NBC News). О стоимости вероятной подписки предприниматель не сообщил.
После покупки Twitter осенью 2022 г. Маск начал проводить масштабные реформы соцсети. Бизнесмен, в частности, выступил за амнистию заблокированных аккаунтов (и разблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа), а также ввел платную подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта, возможность редактировать твиты и др.
Twitter был переименован – теперь платформа называется X. Логотип сети теперь представляет из себя букву X вместо голубой птицы, а домен сменился на x.com. Кроме того, Маск объявил о запуске аудио- и видеозвонков, о возможности скрывать свои лайки от других пользователей, а также анонсировал удаление функции блокировки пользователями других учетных записей.