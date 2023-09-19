Маск анонсировал платную подписку на соцсеть X

Twitter был переименован – теперь платформа называется X. Логотип сети теперь представляет из себя букву X вместо голубой птицы, а домен сменился на x.com. Кроме того, Маск объявил о запуске аудио- и видеозвонков, о возможности скрывать свои лайки от других пользователей, а также анонсировал удаление функции блокировки пользователями других учетных записей.