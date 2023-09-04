Илон Маск снова судится с сотрудниками

Не всем уволенным сотрудникам понравилось, как с ними расстались, и многие пошли в суд. Иск, который калифорнийский суд сейчас собирается рассматривать, подал бывший сотрудник Twitter Джон Земан. Он заявляет, что X Corp. уволила 60% работников в возрасте 50 лет и старше и почти 75% тех, кто был старше 60 лет. А среди тех, кому меньше пятидесяти, работы лишилось только 54%. Таким образом, речь идет о дискриминации по возрасту при увольнении.