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Илон Маск снова судится с сотрудниками

Его жесткий стиль управления у одних вызывает ужас, у других – восхищение
Антон Осипов Мария Подцероб
Gonzalo Fuentes / Reuters

Несколько дней назад американская пресса начала активно обсуждать, как суд Калифорнии отклонил требование компании Илона Маска X Corp. отказаться от рассмотрения очередного иска, поданного одним из уволенных сотрудников Тwitter. Известный предприниматель купил мессенджер в октябре прошлого года и сразу пообещал сократить его персонал в 4 раза. Уже в ноябре 2022 г. было уволено около половины из 7500 сотрудников, и сейчас численность персонала мессенджера составляет 2000 человек.

Не всем уволенным сотрудникам понравилось, как с ними расстались, и многие пошли в суд. Иск, который калифорнийский суд сейчас собирается рассматривать, подал бывший сотрудник Twitter Джон Земан. Он заявляет, что X Corp. уволила 60% работников в возрасте 50 лет и старше и почти 75% тех, кто был старше 60 лет. А среди тех, кому меньше пятидесяти, работы лишилось только 54%. Таким образом, речь идет о дискриминации по возрасту при увольнении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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