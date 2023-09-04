Илон Маск снова судится с сотрудниками

Илон Маск снова судится с сотрудникамиЕго жесткий стиль управления у одних вызывает ужас, у других – восхищение
Несколько дней назад американская пресса начала активно обсуждать, как суд Калифорнии отклонил требование компании Илона Маска X Corp. отказаться от рассмотрения очередного иска, поданного одним из уволенных сотрудников Тwitter. Известный предприниматель купил мессенджер в октябре прошлого года и сразу пообещал сократить его персонал в 4 раза. Уже в ноябре 2022 г. было уволено около половины из 7500 сотрудников, и сейчас численность персонала мессенджера составляет 2000 человек.
Не всем уволенным сотрудникам понравилось, как с ними расстались, и многие пошли в суд. Иск, который калифорнийский суд сейчас собирается рассматривать, подал бывший сотрудник Twitter Джон Земан. Он заявляет, что X Corp. уволила 60% работников в возрасте 50 лет и старше и почти 75% тех, кто был старше 60 лет. А среди тех, кому меньше пятидесяти, работы лишилось только 54%. Таким образом, речь идет о дискриминации по возрасту при увольнении.