Минтранс: 32 российских судна находятся в зоне конфликта на Ближнем Востоке
В зоне конфликта на Ближнем Востоке в настоящее время находятся 32 судна под флагом России, сообщило Министерство транспорта РФ в Telegram.
Ведомство совместно с Росморречфлотом обеспечило оперативное информирование экипажей и поддерживает с ними постоянную связь. Происшествий с российскими судами не зафиксировано.
По данным министерства, всем судам переданы рекомендации по действиям в сложившихся обстоятельствах, а также предупреждение о рисках следования в порты Ирана. В автоматическом режиме каждый час ведется контроль местоположения. Налажено взаимодействие с ситуационно-кризисным центром МИД России.
На фоне эскалации, по данным Reuters, как минимум 150 нефтяных танкеров решили не заходить в Ормузский пролив, встав на якорь в открытых водах Персидского залива. Уже была зафиксирована атака на танкер Skylight под флагом Палау у побережья Омана.
28 февраля начались военные действия Израиля и США против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля. Аятолла Макарем Ширази провозгласил священную войну (джихад) против Израиля и США.