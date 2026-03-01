ОПЕК+ увеличит добычу нефти с апреля на 206 000 баррелей в сутки
Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, приняли решение нарастить добычу нефти с апреля 2026 г. Согласно официальному заявлению организации по итогам виртуальной встречи 1 марта, ежемесячный прирост составит 206 000 баррелей в сутки. Участники подтвердили приверженность рыночной стабильности и готовность корректировать объемы в зависимости от ситуации.
В заявлении уточняется, что речь идет о продолжении постепенной отмены добровольных сокращений в размере 1,65 млн баррелей в сутки, объявленных в апреле 2023 г. Страны также договорились проводить ежемесячные встречи для мониторинга ситуации на рынке. Следующая встреча намечена на 5 апреля.
Как отмечает Bloomberg, решение о возобновлении роста добычи принято на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, который грозит перебоями в поставках. Цены на нефть на прошлой неделе достигли семимесячного максимума – $73 за баррель – из-за опасений военной эскалации и возможных сбоев.
По данным агентства, несколько ключевых производителей ОПЕК+ имеют ограниченные возможности для наращивания добычи. При этом судоходство в Ормузском проливе – жизненно важном маршруте для экспорта стран Персидского залива – практически остановлено из-за конфликта.
«Это движение вряд ли успокоит рынки – это сигнал, а не решение, – заявил Хорхе Леон, глава геополитического анализа Rystad Energy, ранее работавший в секретариате ОПЕК. – Можно объявить о более высокой добыче, но если танкеры сталкиваются с ограничениями в Ормузе, физически рынок останется в напряжении».
По данным агентства, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и ОАЭ в феврале уже начали наращивать экспорт нефти, повторив тенденцию, наблюдавшуюся во время аналогичного конфликта в июне прошлого года. Однако возможность продолжения поставок будет зависеть от ситуации вокруг пролива.
28 февраля начались военные действия Израиля и США против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля. Аятолла Макарем Ширази провозгласил священную войну (джихад) против Израиля и США.