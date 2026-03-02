Цена нефти может превысить $80–100 за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке
После начала вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, резко сократилось. На этом фоне цена нефти в ближайшие дни может превысить $80–100/барр., считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Возле пролива с обеих сторон фиксируется скопление танкеров. «Ведомости» подсчитали, что всего стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, более 250 судов, которые перевозят нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).
По мнению гендиректора Open Oil Market Сергея Терешкина, обострение ситуации приведет к росту цены на нефть до $80/барр. Он считает, что Саудовская Аравия может задействовать альтернативные маршруты поставок – нефтепровод «Восток – Запад» мощностью 5 млн барр./сутки для перевозки ресурсов на побережье Красного моря.
Младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский и инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отметили, что цена может увеличиться на $10–15/барр., т. е. достичь $82,5–87,5/барр. Суверов высказал мнение, что такая премия в цене сохранится до момента, пока будет продолжаться вооруженное противостояние.
Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников ожидает, что стоимость нефти в течение нескольких дней вырастет до $80–85/барр. По его словам, заявление стран ОПЕК+ планово нарастить добычу нефти позволит избежать роста котировок выше $90/барр.
Рост цены до $100/барр., в свою очередь, предсказывает руководитель центра по аналитике российских акций «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков также допускает, что продолжительная блокировка пролива может привести к цене в $150/барр.
Атака Израиля и США на Иран началась 28 февраля. От ударов погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и высокопоставленные военнослужащие. Иран ответил ударами по базам США и Израилю. По словам секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, республика не планирует проводить никаких переговоров с Вашингтоном.