Цена нефти может превысить $80–100 за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке

Младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский и инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отметили, что цена может увеличиться на $10–15/барр., т. е. достичь $82,5–87,5/барр. Суверов высказал мнение, что такая премия в цене сохранится до момента, пока будет продолжаться вооруженное противостояние.