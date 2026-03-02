Количество пунктов выдачи Ozon выросло на 40% в 2025 году
Партнеры Ozon открыли более 24 000 новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса в 2025 г. В результате за год сеть ПВЗ площадки выросла на 40% и достигла 84 000 точек.
Пункты выдачи платформы охватывают 130 млн жителей России. Почти половина точек находятся в городах и селах с населением до 50 000 человек. Логистическая инфраструктура Ozon включает в себя 50 фулфилмент-центров и более 150 хабов доставки в ключевых регионах страны и за рубежом. Площадь складских объектов увеличилась более чем на треть в годовом выражении и превысила 5 млн кв. м по полу.
На логистических объектах Ozon каждый день осуществляется 55 млн операций с товарами. Это на 80% больше, чем в 2024 г. В доставку до клиентов или в пункты выдачи ежедневно передается более 23 млн отправлений, что почти на 65% больше по сравнению с годом ранее.
В 2025 г. компания открыла крупные фулфилмент-центры в Дагестане, Адыгее, Ростовской области и Красноярском крае. Общая площадь первых очередей логистических объектов составила 160 000 кв. м по полу, на них можно обработать до 900 000 заказов в сутки. На складах может совокупно храниться около 40 млн товаров. После выхода на полную мощность эти центры смогут совокупно обрабатывать более 2,8 млн товаров ежедневно. Общая площадь складов превысит 350 000 кв. м. Здесь можно будет расположить порядка 100 млн товаров.
26 февраля Ozon представил результаты за 2025 г. Выручка компании выросла на 63% год к году и достигла 998 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 130% и составила 230,1 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 116,3 млрд руб. до 156,4 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя как доля от оборота с учетом услуг показала рост на 2,4 п. п. и достигла 3,8%.