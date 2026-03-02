Количество пунктов выдачи Ozon выросло на 40% в 2025 году

В 2025 г. компания открыла крупные фулфилмент-центры в Дагестане, Адыгее, Ростовской области и Красноярском крае. Общая площадь первых очередей логистических объектов составила 160 000 кв. м по полу, на них можно обработать до 900 000 заказов в сутки. На складах может совокупно храниться около 40 млн товаров. После выхода на полную мощность эти центры смогут совокупно обрабатывать более 2,8 млн товаров ежедневно. Общая площадь складов превысит 350 000 кв. м. Здесь можно будет расположить порядка 100 млн товаров.