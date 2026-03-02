Минфин предложил освободить общепит от НДС до конца 2026 года

Кроме того, при расчете доходов за 2025 г., превышение которых лишает освобождения от НДС, предлагается не учитывать проценты по вкладам и остатки на счетах в российских банках. Эта норма коснется предпринимателей с доходами за 2025 г. не выше 60 млн руб., утративших с 2026 г. освобождение от НДС на УСН. Аналогичное правило распространяется и на ИП, потерявших право на ПСН.