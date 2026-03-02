Минфин предложил освободить общепит от НДС до конца 2026 года
Организации и ИП в сфере общественного питания предлагается освободить от НДС до 31 декабря 2026 г. Такую инициативу разработал Минфин РФ, сообщили в официальном канале ведомства в Max.
Предлагается с 1 апреля по 31 декабря 2026 г. не взимать НДС с организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания на УСН (упрощенная система налогообложения) и ПСН (патентная система налогообложения), которые с 2026 г. стали плательщиками налога. При этом условие о соответствии средней зарплаты за прошлый год уровню средней зарплаты по региону применяться не будет.
Это предложение одно из тех, что разработал Минфин для сохранения доступа МСП к мерам поддержки и более плавной адаптации к изменениям налогового законодательства. Сейчас предложения поправок в Налоговый кодекс министерство внесло в правительство РФ.
Еще ряд инициатив предусматривает переходный период для малого и среднего бизнеса. Так, для предпринимателей, утративших с 2026 г. право на применение ПСН, предусмотрена возможность заявить вычеты по НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, которые не были использованы в период применения патента.
Бизнес на упрощенке, ставший с 2026 г. плательщиком НДС, получит право уменьшить доходы по УСН на сумму уплаченного НДС с авансов, полученных в период, когда компания или ИП еще не являлись плательщиками налога.
Кроме того, при расчете доходов за 2025 г., превышение которых лишает освобождения от НДС, предлагается не учитывать проценты по вкладам и остатки на счетах в российских банках. Эта норма коснется предпринимателей с доходами за 2025 г. не выше 60 млн руб., утративших с 2026 г. освобождение от НДС на УСН. Аналогичное правило распространяется и на ИП, потерявших право на ПСН.
По предложению Минфина, если по итогам 2025 г. доходы предпринимателя, совмещавшего ПСН с общей системой налогообложения, превысили 20 млн руб., он получит право перейти на УСН с 1 января 2026 г. ИП, совмещавшие ПСН с УСН, до 25 апреля смогут изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 г.
«Таким образом, бизнес получит больше времени на выбор подходящей системы налогообложения. Изменения позволят взвешенно подойти к выбору налогового режима, а также плавно перестроиться к новым правилам», – пояснили в Минфине.
Отдельные поправки касаются упрощения порядка применения пониженных страховых взносов. Предлагается отменить требование о минимальной доле доходов от основного вида деятельности – не менее 70% – для применения пониженных тарифов МСП отрасли обрабатывающего производства. Также компании смогут учитывать совокупный доход от основных и дополнительных видов деятельности из перечней правительства РФ при расчете доли, необходимой для получения льготы.
Еще 28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 г. с 20 до 22%. Документ также предусматривает постепенное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны платить НДС. Так, в 2026 г. он уменьшился с 60 млн до 20 млн руб. В 2027 г. снизится – до 15 млн, а в 2028 г. – до 10 млн руб.