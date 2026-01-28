Аксаков уверен, что снижение НДС произойдет в короткие сроки

Документ также предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны платить НДС. В 2026 г. он уменьшится с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн, в 2028 г. – до 10 млн руб. Хотя в первоначальной версии законопроекта предлагалось сразу снизить порог с 60 млн до 10 млн руб.