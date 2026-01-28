Аксаков уверен, что снижение НДС произойдет в короткие сроки
Снижение налога на добавленную стоимость может произойти в короткие сроки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире «России 24».
По словам депутата, он обсуждал с представителями бизнеса решение о повышении НДС и предприниматели отнеслись к нему с пониманием. Парламентарий отметил, что это решение позволит решить социальные вопросы, вопросы обороноспособности и инвестиционного развития.
«Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС, я уверен, что это произойдет в довольно короткие сроки», – сказал Аксаков.
28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 г. с 20 до 22%. Для социально значимых товаров сохраняется льготная ставка 10%.
Документ также предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны платить НДС. В 2026 г. он уменьшится с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн, в 2028 г. – до 10 млн руб. Хотя в первоначальной версии законопроекта предлагалось сразу снизить порог с 60 млн до 10 млн руб.
8 декабря президент выразил надежду, что повышение налогов будет носить временный характер.