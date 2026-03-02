Стоимость газа в Европе выросла на 24% на фоне конфликта Израиля и США с Ираном

1 марта «Ведомости» писали, что после начала конфликта США и Израиля с Ираном движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, резко снизилось. По подсчетам издания, всего возле Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, свыше 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).