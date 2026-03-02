Стоимость газа в Европе выросла на 24% на фоне конфликта Израиля и США с Ираном
Цена на апрельские фьючерсы на природный газ на хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 24,69% и достигла 39,85 евро за 1 МВт\ч, или порядка $491 за 1000 куб м., следует из данных лондонской биржи ICE Futures по состоянию на 10:00 мск.
Стоимость газа растет на фоне военных действий США и Израиля с Ираном.
28 февраля Тель-Авив и Вашингтон атаковали Тегеран. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Исламская республика в ответ нанесла удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и Израилю.
1 марта «Ведомости» писали, что после начала конфликта США и Израиля с Ираном движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, резко снизилось. По подсчетам издания, всего возле Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, свыше 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).
Младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский говорил, что через Ормузский пролив идет 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ. По его словам, влияние на рынки может быть серьезным, если Тегеран решится и сможет поддерживать серьезную блокаду.