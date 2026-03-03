Производители картофеля предложили установить минимальную закупочную цену

Распространить требования предлагается на все торговые сети и магазины, кроме палаток и ярмарок выходного дня с оборотом до 10 млн руб. в год. Минимальные цены будут рассчитываться на базе Росстата. В январе-октябре 2025 г. средняя закупочная цена составила 24,9 руб. за 1 кг, потребительская – 62,7 руб. В этом диапазоне с поправкой на инфляцию могут быть введены минимальные показатели в зависимости от качества, размера и упаковки продукции. Так, 30 руб. за 1 кг может стать минимальной ценой за грязный картофель диаметром 45 мм в мешках по 25 кг. Стоимость мытой продукции в сетке-домике может начинаться от 60 руб. за 1 кг. Устанавливать цены Картофельный союз предложил на год в марте-апреле.