Производители картофеля предложили установить минимальную закупочную цену
Картофельный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой рассмотреть предложение о введении минимальной закупочной цены на поставку картофеля в торговые сети. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации на имя заместителя руководителя службы Тимофея Нижегородцева.
Союз предложил использовать минимальные цены в рамках диапазона стоимости продукции, указанной в договорах. В ФАС изданию заявили, что поддерживают расширение практики заключения двусторонних долгосрочных договоров между торговыми сетями и поставщиками продовольственных товаров. В службе указали, что определять объемы, цены поставки и ответственность сторонам следует самостоятельно. В Минсельхозе сообщили о рассмотрении обращения Картофельного союза. Минпромторг подтвердил получение письма.
Картофельный союз предложил сетям закупки по соглашениям с минимальными ценами 80% от объема продаж за прошлый год.
Распространить требования предлагается на все торговые сети и магазины, кроме палаток и ярмарок выходного дня с оборотом до 10 млн руб. в год. Минимальные цены будут рассчитываться на базе Росстата. В январе-октябре 2025 г. средняя закупочная цена составила 24,9 руб. за 1 кг, потребительская – 62,7 руб. В этом диапазоне с поправкой на инфляцию могут быть введены минимальные показатели в зависимости от качества, размера и упаковки продукции. Так, 30 руб. за 1 кг может стать минимальной ценой за грязный картофель диаметром 45 мм в мешках по 25 кг. Стоимость мытой продукции в сетке-домике может начинаться от 60 руб. за 1 кг. Устанавливать цены Картофельный союз предложил на год в марте-апреле.
6 января заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов заявил, что овощи, которые входят в «борщевой набор», подешевели в России по итогам 2025 г. По данным ассоциации на 15 декабря прошлого года картофель подешевел на 24,2%.
12 февраля Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объявила, что социально значимые продукты в крупных торговых сетях России в январе подешевели на 10% в годовом выражении. В частности, стоимость картофеля снизилась на 29%.