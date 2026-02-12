АКОРТ: в России подешевели овощи из «борщевого набора»
Социально значимые продукты в крупных торговых сетях России в январе подешевели на 10% по сравнению с таким же периодом 2025 г. Об этом сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Сильнее всего упала цена на овощи из «борщевого набора» – белокочанную капусту (-37%), картофель (-29%), репчатый лук (-27%), свеклу (-23%) и морковь (-15%). Стоимость «борщевого набора», состоящего из килограмма капусты, картофеля, лука, моркови и свеклы, за год снизилась на 27%.
В годовом сравнении подешевели 19 социально значимых товаров из 25. Снизилась цена на рис (-39%), поваренную соль (-25%), сливочное масло (-22%), куриные яйца (-20%), сахар-песок (-16%), пшеничную муку (-16%), говядину (-14%), вермишель (-11%), питьевое молоко (-7%), баранину (-7%), свинину (-3%), подсолнечное масло (-2%), пшено и хлеб из пшеничной муки – в пределах 1%.
Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» за месяц сократилась на 1,2 процентных пункта и составила 3,5%. С отрицательной наценкой, по ценам ниже закупочных, продавались товары «первой цены» в шести из 25 категорий – морковь (-16%), капуста (-11%), свекла (-6%), рис (-3%), говядина (-1%) и подсолнечное масло (-0,6%).
Относительно декабря 2025 г. стоимость социально значимых товаров «первой цены» в январе уменьшилась на 0,6%. Сильнее всего за месяц подешевели куриные яйца (-15%), свинина (-11%), рис (-2%), говядина (-2%), пшеничная мука (-2%), подсолнечное масло (-1%). В пределах 1% – гречневая крупа, сливочное масло, тушка цыпленка-бройлера, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, ржаной и пшеничный хлеб.
11 февраля Росстат объявил, что инфляция в России замедлилась до 0,13% с 3 по 9 февраля после 0,2% на предыдущей неделе. За это время стоимость плодоовощной продукции выросла на 1,7%. Из этой категории цены на огурцы увеличились на 5,2%, на морковь – на 1,7%, на картофель – 1,4%, на помидоры – 1,3%, на капусту – 1,1%. Подорожали также куриные яйца (+1,5%), говядина (+0,6%), сосиски, сардельки и подсолнечное масло (+0,3). При этом свинина и пшеничная мука подешевели на 0,5%, сметана – на 0,4%, рис – на 0,3%.