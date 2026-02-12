АКОРТ: в России подешевели овощи из «борщевого набора»

11 февраля Росстат объявил, что инфляция в России замедлилась до 0,13% с 3 по 9 февраля после 0,2% на предыдущей неделе. За это время стоимость плодоовощной продукции выросла на 1,7%. Из этой категории цены на огурцы увеличились на 5,2%, на морковь – на 1,7%, на картофель – 1,4%, на помидоры – 1,3%, на капусту – 1,1%. Подорожали также куриные яйца (+1,5%), говядина (+0,6%), сосиски, сардельки и подсолнечное масло (+0,3). При этом свинина и пшеничная мука подешевели на 0,5%, сметана – на 0,4%, рис – на 0,3%.