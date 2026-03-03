«Аэрофлот» запланировал на 4 марта два вывозных рейса из Дубая
«Аэрофлот» 4 марта планирует выполнить два вывозных рейса из ОАЭ – в Москву и Краснодар. Перелеты предназначены для пассажиров отмененных рейсов за 28 февраля, сообщила компания.
Рейс Дубай – Москва SU525D отправится в 16:55 по местному времени, широкофюзеляжный самолет проследует напрямую в столицу России. Рейс Дубай – Краснодар SU769D запланирован на 09:00 по местному времени, он будет выполнен на узкофюзеляжном лайнере с промежуточной посадкой для дозаправки в Анталье.
До этого Минтранс сообщал, что на 3 марта авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока. Перевозчики рассчитывают доставить в Россию из ОАЭ и Омана около 4500 пассажиров. По данным ведомства, 2 марта рейсами из Абу-Даби и Маската в Москву уже прибыли 484 человека.
Сбои в авиасообщении начались утром 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов Тегерана.