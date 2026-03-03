Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» запланировал на 4 марта два вывозных рейса из Дубая

Ведомости

«Аэрофлот» 4 марта планирует выполнить два вывозных рейса из ОАЭ – в Москву и Краснодар. Перелеты предназначены для пассажиров отмененных рейсов за 28 февраля, сообщила компания.

Рейс Дубай – Москва SU525D отправится в 16:55 по местному времени, широкофюзеляжный самолет проследует напрямую в столицу России. Рейс Дубай – Краснодар SU769D запланирован на 09:00 по местному времени, он будет выполнен на узкофюзеляжном лайнере с промежуточной посадкой для дозаправки в Анталье.

До этого Минтранс сообщал, что на 3 марта авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока. Перевозчики рассчитывают доставить в Россию из ОАЭ и Омана около 4500 пассажиров. По данным ведомства, 2 марта рейсами из Абу-Даби и Маската в Москву уже прибыли 484 человека.

Сбои в авиасообщении начались утром 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов Тегерана.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте