«Аэрофлот» запланировал на 4 марта два вывозных рейса из Дубая

До этого Минтранс сообщал, что на 3 марта авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока. Перевозчики рассчитывают доставить в Россию из ОАЭ и Омана около 4500 пассажиров. По данным ведомства, 2 марта рейсами из Абу-Даби и Маската в Москву уже прибыли 484 человека.